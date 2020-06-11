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Spor

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-06-11 20:04:32 -
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılılar, sürat çalışmasının ardından taktik uygulamalar üzerinde durdu.

Sarı-kırmızılı ekip, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.


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