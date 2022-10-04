Galatasaray, bu sefer erken davrandı!
Sarı-kırmızılılar, savunmada beğenilen performans sergileyen Victor Nelsson'un maaşında iyileştirme yaptı. Marcao'yu elinden kaçıran ve savunma hattında büyük bir bocalama yaşayan ekip, bu sefer elini çabuk tuttu.
Sarı-kırmızılılar, savunmada beğenilen performans sergileyen Victor Nelsson'un maaşında iyileştirme yaptı.
Süper Lig'in 2022-2023 sezonuna iddialı bir kadro kuran Galatasaray, takımdaki genç yıldızlar için adımlar atmaya devam ediyor.
Yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Sevilla'dan teklif alan ancak sarı-kırmızılı ekipte kariyerine devam eden Nelsson'un maaşında artışa gidildi.
Serbest kalma maddesi değişmedi
Danimarkalı savunmacının 900 bin euro olan garanti ücreti, yapılan anlaşmayla 1.3 milyon euroya çıkarıldı. Nelsson'un 25 milyon euroluk serbest kalma maddesinde ise bir değişikliğe gidilmedi.
DHA'ya göre; sarı-kırmızılı takım ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı oyuncunun ücreti şu andan itibaren iyileştirilmiş oldu.
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