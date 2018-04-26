Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 29 Nisan Pazar günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini hakemFırat Aydınus yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbide düdük çalacak Aydınus'un yardımcıları Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Alper Ulusoy yapacak.

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