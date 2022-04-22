Galatasaray başkanlık seçimi yapılabilecek mi? Galatasaray'da seçim ne zaman?
Galatasaray’da başkanlık seçiminin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin karar verildi. Peki, 30 Nisan’da Galatasaray’da seçim var mı?
Geçtiğimiz günlerde İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Spor Kulübünün bu ay yapılması planlanan olağanüstü seçim genel kurulu toplantısının tedbiren durdurulmasına karar vermişti. Konuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Peki, Galatasaray başkanlık seçimi yapılacak mı ne zaman?
Galatasaray başkanlık seçimi yapılabilecek mi? Galatasaray'da seçim ne zaman?
Galatasaray'da başkanlık seçiminin gerçekleşmemesi yönündeki mahkeme kararı kaldırıldı. Galatasaray Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu 30 Nisan'da yapılabilecek.