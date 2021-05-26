  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İstanbul'da ekipler denetim için sokağa indi
Galatasaray'da merakla beklenen tarih belli oldu
Batı ülkelerine karşı harekete geçecekler! Bomba ihbarı sonrası…
Ali Babacan'a soğuk duş! O isim istifa etti
Spor Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Galatasaray başkanlık seçimi nerede yapılacak?
Spor

Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Galatasaray başkanlık seçimi nerede yapılacak?

Galatasaray divan kurulu başkanlık seçimi nerede yapılacak? Son dakika haberi: Milyonlarca Galatasaray taraftarı Galatasaray başkanlık seçiminin ne zaman yapılacağını sorguluyor. Galatasaray Kulübü, başkanlık seçiminin ne zaman ve nerede yapılacağını duyurdu. Peki Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Galatasaray divan kurulu başkanlık seçimi nerede yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-26 15:51:00 - 2021-05-26 15:54:01
Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Galatasaray başkanlık seçimi nerede yapılacak?

Galatasaray Kulübü, başkanlık seçiminin 18 Haziran Cuma günü 10.00-15.00 arası Galatasaray Lisesi'nde yapılacağını duyurdu: Galatasaray Kulubünden yapılan açıklama şu şekilde: “29 Nisan 2021 tarihinde yapılacağı duyurulan Divan Kurulu Başkanlık Seçimini, geniş katılımlı Genel Kurul niteliği taşıdığından T.C. İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi uyarınca ileri bir tarihe ertelemiş ve seçim tarihini bilahare açıklayacağımızı duyurmuştuk. Yeni dönem (2021-2024) Divan Kurulu Başkanlık Seçimi, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 18 Haziran 2021 Cuma günü 10.00 -15.00 saatleri arasında Galatasaray Lisesi’nde yapılacaktır."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
SİHA'lar havaya uçurdu! O hain bakın kim çıktı
Gündem

SİHA'lar havaya uçurdu! O hain bakın kim çıktı

SİHA destekli operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Ramazan Aslan, 2'si binbaşı, biri emniyet müdürü 9 güvenlik görevlisinin katili çıktı...
Sedat Peker'i tutuklayıp BAE'ye teslim eden ülkeyi duyurdu
Gündem

Sedat Peker'i tutuklayıp BAE'ye teslim eden ülkeyi duyurdu

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, firari mafya lideri Sedat Peker'in BAE'ye kaçmasına yardım eden ülkenin Fas olduğunu öne sürdü.
Bakan Soylu 'Hadi Özışık'ın ihanetini detayları ile anlattı!
Gündem

Bakan Soylu 'Hadi Özışık'ın ihanetini detayları ile anlattı!

Habertürk canlı yayınında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hadi Özışık ile uzun yıllardır süregelen geçmişini ve gördüğü ihaneti deta..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay