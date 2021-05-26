Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Galatasaray başkanlık seçimi nerede yapılacak?
Galatasaray divan kurulu başkanlık seçimi nerede yapılacak? Son dakika haberi: Milyonlarca Galatasaray taraftarı Galatasaray başkanlık seçiminin ne zaman yapılacağını sorguluyor. Galatasaray Kulübü, başkanlık seçiminin ne zaman ve nerede yapılacağını duyurdu. Peki Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Galatasaray divan kurulu başkanlık seçimi nerede yapılacak?
Galatasaray Kulübü, başkanlık seçiminin 18 Haziran Cuma günü 10.00-15.00 arası Galatasaray Lisesi'nde yapılacağını duyurdu: Galatasaray Kulubünden yapılan açıklama şu şekilde: “29 Nisan 2021 tarihinde yapılacağı duyurulan Divan Kurulu Başkanlık Seçimini, geniş katılımlı Genel Kurul niteliği taşıdığından T.C. İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi uyarınca ileri bir tarihe ertelemiş ve seçim tarihini bilahare açıklayacağımızı duyurmuştuk. Yeni dönem (2021-2024) Divan Kurulu Başkanlık Seçimi, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 18 Haziran 2021 Cuma günü 10.00 -15.00 saatleri arasında Galatasaray Lisesi’nde yapılacaktır."