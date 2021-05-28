Galatasaray başkanlığına kimler aday? Galatasaray başkan adayları kim?
Galatasaray başkanlık yarışı iyice kızıştı. Dört büyük takımlarından Galatasaray, 19 Haziran'da genel kurul ve başkan seçimine gidiyor. Galatasaray’da başkanlık seçimi yaklaşırken, Galatasaray başkan adaylarıda merak ediliyor. Peki Galatasaray başkanlığına kimler aday? Galatasaray başkan adayları kim?
Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak genel kurul ve başkan seçimleri için heyecan dorukta. Galatasaray başkan adayı olmak için son başvuru tarihi bugün saat 16.00-17.00’da doluyor. GS başkan adayları listeleriniGalatasaray Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekiyor. Peki Galatasaray başkanlığına kimler aday? Galatasaray başkan adayları kim?
Galatasaray'da başkanlık seçimi büyük bir heyecana sahne olacak. İşte Galatasaray başkan adaylarının isimleri:
Galatasaray başkan adayları kim?
Yiğit Şardan
Burak Elmas
Eşref Hamamcıoğlu
Metin Öztürk
Işın Çelebi
İbrahim Özdemir