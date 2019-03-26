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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e büyük destek

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, sarı-kırmızılıların Avrupa CEV final maçında karşılaştığı Trentino maçında takımını yalnız bırakmadı.

26 Mart 2019 Salı 20:15
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e büyük destek

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, sarı-kırmızılıların Avrupa CEV final maçında karşılaştığı Trentino maçında takımını yalnız bırakmadı. Başkan Cengiz’in salona girişinde Galatasaray taraftarları büyük sevgi gösterinde bulundu.


Galatasaray, Avrupa CEV final maçında İtalyan temsilcisi Trentino Itas’ı Burhan Felek Spor Salonu’nda konuk etti. Cumartesi günü yapılan genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, dev maçta takımlarını yalnız bırakmadı. Maçın başlamasına kısa süre kala salona giren Başkan Cengiz’e, sarı-kırmızılı taraftarlar büyük sevgi gösterilerinde bulundu.Öte yandan tribünlerde, “Seçimle gelen, seçimle gider”, “Nerede kaldı fikriniz, nerede kaldı vicdanınız”, “Söz konusu Galatasaray ise gerisi teferruattır” pankartları açıldı. Galatasaray Erkek Voleybol takımı da maç başlamadan önce protokol tribünün önüne gelerek, Başkan Mustafa Cengiz’i selamladı.


Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca takımlarının Avrupa arenasında aldıkları kupaları gösteren koreografiyi de maç öncesi açtı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 20:15
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