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Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e yeni görev
Spor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e yeni görev

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e yeni görev

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre; Başkan Dursun Özbek, Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu Üyesi oldu

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Avrupa Futbol Kulüpleri (EFC) Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Özbek'in oy birliği ile EFC yönetimine seçildiği belirtilerek, "Avrupa'daki profesyonel futbol kulüplerini uluslararası arenada en üst düzeyde temsil eden kuruluş olan EFC'de yer alacak olan Başkan Dursun Özbek, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen seçimle yönetim kurulu üyeliği görevini üstlendi." denildi.

 

Yönetim kuruluna seçilmekten büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu belirten Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak bu önemli platformda Türk futbolunu layıkıyla temsil etmek; Avrupa kulüpleri arasındaki iletişimi, işbirliğini ve etkileşimi en üst seviyeye taşımak için çalışacağım. Bu seçimin Galatasaray'ımıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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