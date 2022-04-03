Galatasaray'da Burak Elmas ve yönetimi ibra edilmeyince olağanüstü seçim kararı alındı. Sarı-kırmızılı kulüpte yeni başkan 30 Nisan'da belli olacak. Futbolseverler ise başkan adaylarını araştırmaya başladı.

Galatasaray başkan adayları kim? Ünal Aysal başkan adayı olacak mı?

Galatasaray’da adaylığını açıklayan ilk isim Metin Öztürk oldu. Öztürk'ün ardından geçen seçimde de aday olan Eşref Hamamcıoğlu adaylığını duyurdu. Hamamcıoğlu, Burak Elmas'a 41 oy farkla kaybetmişti.

Kulislerde ise Abdurrahim Albayrak'ın ismi yüksek sesle anılıyor ancak konu hakkında bir açıklama henüz yapılmadı. Albayrak geçen seçimde Yiğit Şardan'ın listesinde yer almış ancak seçimde 682 oyda kalmışlardı.

Başkanlık için adı geçen Dursun Özbek ve Ünal Aysal'ın aday olmaya sıcak bakmadığı biliniyor.

Ünal Ayal yaptığı açıklamada, "Gerek kulüp üyeleri olan dostlarım, gerekse geçmişteki bizim başarılı dönemimize özlem duyan taraftarlarımızdan gelen tekrar başkanlık görevine talip olmam konusundaki yoğun öneri, talep ve teveccühlere teşekkür ediyorum. Bu vesile ile bu şerefli görevi daha önce deneyimlemiş bir kulüp üyesi olarak 117 yaşını idrak eden Galatasaray'ımıza bugünün gerçekleri doğrultusunda nasıl daha faydalı olabilirim diye tekrar ve detaylı düşünme fırsatı buldum. Bugün kulübümüzün ve Türk sporunun geldiği noktada bu hizmeti bir başkan ve yönetim kurulu üyeleri olarak kaptan köşkünden vermek yerine, arkadaşlarımla beraber aktif birer üye olarak makine dairesinde çalışmanın, başarının sürekli olabilmesi için gerekli yapısal reformların temel kurgusunu hazırlamanın daha etkin ve kulübümüz için daha faydalı olacağı kanaatine vardık. Bulgu ve önerilerimizi yeni başkan ve yönetim kurulu arkadaşlarımız ile paylaşıp, sonra divan ve genel kurulumuzun onaylarına sunmanın daha yararlı olacağına inanıyoruz. Bu vesile ile tekrar bana gösterilen teveccüh ve desteğe teşekkür ediyor, seçilecek başkan ve yönetimine üstün başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.