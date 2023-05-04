Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı
Süper Lig'de şampiyonluk yarışının güçlü adaylarından Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı.
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin 2026-27 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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