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Spor Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı
Spor

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı

Yeniakit Publisher
2023-05-04 19:00:00 -
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının güçlü adaylarından Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin 2026-27 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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