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Spor Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Spor

Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında Galatasaray, İstanbul'da dünya devi Barcelona'yı konuk edecek. Büyük heyecana sahne olması beklenen karşılaşmanın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte Galatasaray - Barcelona maçına ilişkin tüm detaylar...

RAMS Park'ta gerçekleşecek olan bu dev karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar canlı yayın seçeneklerini sorguluyor. İspanyol devi karşısında 3 puan hedefleyen temsilcimizin Şampiyonlar Ligi arenasındaki kader maçı, ekran başında milyonları buluşturacak.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/2027 sezonu lig aşamasının 2. haftasındaki dev randevu, 13 Ekim 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. İstanbul'daki RAMS Park Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu zorlu karşılaşmanın başlama düdüğü Türkiye saati ile 22.00'de çalacak.

 

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri de dev maçın yayın yayıncısı oldu. Önceki karşılaşmalara bakarak Galatasaray - Barcelona maçının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

GALATASARAY'IN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

Sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki güncel maç takvimi şu şekildedir:

13 Ekim 2026 Salı (22.00): Galatasaray - Barcelona

21 Ekim 2026 Çarşamba (19.45): Lille - Galatasaray

3 Kasım 2026 Salı (20.45): Galatasaray - Stuttgart

24 Kasım 2026 Salı (20.45): Galatasaray - Aston Villa

 

GALATASARAY BARCELONA MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

RAMS Park'ta kapalı gişe oynanması beklenen karşılaşmanın biletlerinin maç haftası veya hemen öncesinde satışa çıkması bekleniyor.

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