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Spor Galatasaray ayrılığı açıkladı
Spor

Galatasaray ayrılığı açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-09-06 19:27:00 -
Galatasaray ayrılığı açıkladı

Galatasaray, savunma oyuncusu Emin Bayram'ın sezon sonuna kadar Belçika ekibi Westerlo'ya kiralandığını duyurdu.

Galatasaray'da Emin Bayram, Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'ya kiralandı.

Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen Emin Bayram, 2020/21 sezonunu Boluspor'da kiralık olarak geçirmişti.

Genç futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ndeki NK Olimpija maçında süre almıştı.

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