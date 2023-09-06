Galatasaray ayrılığı açıkladı
Galatasaray, savunma oyuncusu Emin Bayram'ın sezon sonuna kadar Belçika ekibi Westerlo'ya kiralandığını duyurdu.
Galatasaray'da Emin Bayram, Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'ya kiralandı.
Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen Emin Bayram, 2020/21 sezonunu Boluspor'da kiralık olarak geçirmişti.
Genç futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ndeki NK Olimpija maçında süre almıştı.
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