Galatasaray Avrupa'da avantajı koruyamadı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris'le 2-2'lik skorla berabere kaldı.
Süper Lig'de 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris'le karşılaştı. Vilnius kentinde bulunan LFF Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.
Zalgiris'in gollerini 48. dakikada Oyewusi ile 90+1. dakikada Kazlauskas kaydederken temsilcimizin gollerini 75. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 78. dakikada Halil Dervişoğlu attı.
Karşılaşmanın rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
Zalgiris 10 kişi kaldı
Zalgiris'te 80. dakikada oyuna giren Kazlauskas, 90+1. dakikada attığı golün ardından formasını çıkardığı için ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Zalgiris: 2 - Galatasaray: 2
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Stat: LFF
Hakemler: Luis Godinho, Rui Teixeira, Pedro Almeida (Portekiz)
Zalgiris: Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bopesu, Buff (Dk. 80 Kazlauskas), Kendysh, Gorobsov, Golubickas (Dk. 60 Verbickas), Fofana (Dk. 60 Karashima), Oyewusi (Dk. 64 Antal)
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino (Dk. 84 Dubois), Berkan Kutlu (Dk. 62 Midtsjö), Oliveira, Yunus Akgün (Dk. 73 Morutan), Zaniolo (Dk. 73 Halil Dervişoğlu), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Dk. 61 Mertens)
Goller: Dk. 47 Oyewusi, Dk. 90+1 Kazlauskas (Zalgiris), Dk. 75 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 78 Halil Dervişoğlu (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 90+2 Kazlauskas (Zalgiris)
Sarı kartlar: Dk. 12 Berkan Kutlu (Galatasaray), Dk. 29 Gorobsov, Dk. 76 Hnid (Zalgiris)