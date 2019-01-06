Galatasaray aradığı golcüyü Portekiz'de buldu! İşte o isim

Galatasaray, golcü transferinde Demba Ba’nın yanı sıra alacağı ikinci isim için Facundo Ferreyra’yı bir adım öne çıkardı. Benfica’dan yılda 3 milyon euro kazanan ve bu nedenle kulübünün satış listesine koyduğu Arjantinli oyuncu için devreye giren Galatasararay kulübüne 500 bin euro, Ferrerya’ya da sezon sonuna kadar 1.5 milyon euro teklif etti.

Kiralık olarak takıma katılacak!

Ferreyra’ya “Sezon sonuna kadar kiralık olarak oyna, performansından memnun kalırsak bonservisini alır ve ücret için de yeniden masaya otururuz” teklifi yapıldı. Fransız ekibi Nice’in de istediği 27 yaşındaki golcünün Sarı-Kırmızılı takımdan gelen teklifi daha cazip bulduğu kaydedildi. Aslan şimdi Benfica’nın vereceği cevabı bekliyor.