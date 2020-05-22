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Spor

Galatasaray aradığı golcüyü Hollanda'da buldu! İşte o isim

Forvet mevkisi için arayışlarını sürdüren Galatasaray, Heracles takımında boy gösteren Cyriel Dessers için kolları sıvadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 01:47:00 -
Galatasaray aradığı golcüyü Hollanda'da buldu! İşte o isim

Galatasaray'la adı anılan Heracles'in golcüsü Cyriel Dessers için kulübünden açıklama geldi. Hollanda ekibinin teknik direktörü Tim Gilissen, Nijeryalı golcü için transfer teklifleri aldıklarını doğruladı.

Yeni golcü Hollanda'dan

Hollanda basınına konuşan Gilissen, 25 yaşındaki forvetin kulübün menfaatleri doğrultusunda satılabileceğini belirtirken, "Kulüp bize bir işaret verdi ancak konuşmaya başlamak için yeterli değil. Masaya ilgi çekici ve cazip bir teklif gelirse müzakereler başlar" dedi.

Öte yandan Heracles'in golcü oyuncu için 4 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.

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