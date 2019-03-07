Galatasaray, Antalyaspor'a hazırlanıyor Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında 11 Mart Pazartesi günü Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında 11 Mart Pazartesi günü Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dayanıklılığa yönelik 6'ya 6 grup oyunları çalışması yaptı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Öte yandan, Japon futbolcu Yuto Nagatomo, özel rehabilitasyon programı dahilinde fizyoterapistler eşliğinde çalıştı. Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.