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Galatasaray, Antalyaspor'a hazırlanıyor

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında 11 Mart Pazartesi günü Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

07 Mart 2019 Perşembe 15:03
Galatasaray, Antalyaspor'a hazırlanıyor

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında 11 Mart Pazartesi günü Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dayanıklılığa yönelik 6'ya 6 grup oyunları çalışması yaptı.

İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan, Japon futbolcu Yuto Nagatomo, özel rehabilitasyon programı dahilinde fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:03
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