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Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Antalyaspor'u konuk edecek. Başakşehir'in derbide Fenerbahçe'yi yenip puan farkını 11'e çıkarması ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın kazanmaktan başka çaresi yok. Peki, Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

10 Mart 2019 Pazar 11:17
Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Antalyaspor'u konuk edecek. Başakşehir'in derbide Fenerbahçe'yi yenip puan farkını 11'e çıkarması ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın kazanmaktan başka çaresi yok. Peki, Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Antalyaspor Süper Lig 25. hafta maçı 11 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig 25. hafta maç programı

8 Mart Cuma

20.30 Demir Grup Sivasspor 2-0 Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

9 Mart Cumartesi

16.00 Trabzonspor 2-1 Akhisarspor (Medical Park)

19.00 MKE Ankaragücü 0-0 ursaspor (Eryaman)

19.00 Medipol Başakşehir 2-1 Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

10 Mart Pazar

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)

16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park)

11 Mart Pazartesi

20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 11:17
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