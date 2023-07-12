Galatasaray Angelino'yu resmen açıkladı: İşte anlaşılan rakam!

Galatasaray, RB Leipzig forması giyen Angelino'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) resmen bildirdi. İşte oyuncunun kiralama bedeli...

Galatasaray, RB Leipzig forması giyen Angelino'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) resmen bildirdi.

Sarı-kırmızılı ekip tarafından yapılan açıklama doğrultusunda, "Profesyonel Futbolcu Jose Angel Esmoris Tasende'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Angelino'yu bugün saat 16.30'da İstanbul'da olacak. 26 yaşındaki İspanyol oyuncuya Erden Timur tarafından karşılanacak.

ANGELİNO'NUN KİRALAMA BEDELİ AÇIKLANDI

Bundesliga ekiplerinden olan Leipzig ile hemen hemen her konuda anlaşan sarı-kırmızılı ekip, 26 yaşındaki İspanyol futbolcuyu 2 milyon Euro karşılığında bir sezon için kiralayacak. Anlaşmada şarta bağlı satın alma opsiyonu da bulunuyor.

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Angelino rutin olarak yapılan sağlık kontrollerini geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak ardından sarı-kırmızılılar'ın Avusturya kampına katılacak.