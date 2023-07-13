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Spor Galatasaray, Angelino'nun maliyetini duyurdu
Spor

Galatasaray, Angelino'nun maliyetini duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-07-13 20:58:00 -
Galatasaray, Angelino'nun maliyetini duyurdu

Galatasaray, Bundesliga ekibi Leipzig'den kadrosuna kattığı Angelino transferinin mali detaylarını duyurdu.

Galatasaray, Angelino'yu 6 milyon euro satın alma opsiyonu ile kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-Kırmızılı takımdan yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu José Ángel Esmoris Tasende ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun şarta bağlı satın alma bedeli 6.000.000 Euro'dur. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 2.300.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir."

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