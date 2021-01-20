  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray alacaktı! Fenerbahçe devreye girdi
Spor

Galatasaray alacaktı! Fenerbahçe devreye girdi

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Henri Onyekuru'ya Fenerbahçe'nin talip olduğu öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 09:38:00 -
Galatasaray alacaktı! Fenerbahçe devreye girdi

Attila Szalai ve Mesut Özil transferlerini bitiren Fenerbahçe, Henri Onyekuru'nun durumunu yakından takip ediyor. Henüz somut adım atılmasa da Nijeryalı oyuncu için Fenerbahçe devreye girebilir.

Önce Szalai, ardından dünyaca ünlü Mesut Özil transferleriyle Ocak transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe'den kısa süre içerisinde yeni bir bomba daha gelebilir... Sarı-lacivertlilerin, bonservisi Monaco'da bulunan eski Galatasaraylı Henri Onyekuru için yakın takipte olduğu, Nijeryalı oyuncu için kısa süre içerisinde devreye girebileceği öğrenildi.

Onyekuru'ya aracılar vasıtasıyla durumunun sorulduğu, Nijeryalı yıldızın ilk tercihinin Galatasaray olması dolayısıyla Fenerbahçe'nin somut bir adım atmadığı kaydedildi. Ancak Galatasaray'ın Onyekuru'yu tam 22 gündür beklettiği ve bonservisi Monaco'dan olan oyuncunun bu durumdan hayli rahatsız olduğu ifade edildi.

Onyekuru'nun, transferinin bitirilmesi için Galatasaraylı yetkililere süre verdiği, bu süre zarfında kiralık sözleşmenin imzalanmaması halinde Fenerbahçe dahil her takımla görüşmelere başlayacağını ilettiği kaydedildi. Oyuncunun, babası gibi gördüğü Fatih Terim'e yaşadığı sıkıntıyı aktardığı da gelen bilgiler arasında. (Sabah)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trabzonsporlu futbolcu hastaneye kaldırıldı! Durumunun ciddi olduğu öğrenildi
Gündem

Trabzonsporlu futbolcu hastaneye kaldırıldı! Durumunun ciddi olduğu öğrenildi

Konyaspor'u kendi sahasında konuk eden Trabzonspor'da sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkadir Ömür'ün durumunun ciddi olduğu ve hastaneye kald..
Dünyanın güneş etrafındaki dönüş hızı arttı! 2021 daha kısa olacak
Teknoloji

Dünyanın güneş etrafındaki dönüş hızı arttı! 2021 daha kısa olacak

Profesör Paul Delaney ve bazı uzmanlar, dünyanın son 50 yılda Güneş etrafındaki dönüş hızının artması nedeniyle 2021 yılının normalden daha ..
Bakan Koca gerizekalıya anlatır gibi anlatmıştı! Muharrem Sarıkaya da anlattı fakat Fatih Altaylı bildiğiniz gibi
Gündem

Bakan Koca gerizekalıya anlatır gibi anlatmıştı! Muharrem Sarıkaya da anlattı fakat Fatih Altaylı bildiğiniz gibi

Muharrem Sarıkaya ile kalem salladıkları Habertürk'ün köşesi üzerinden tartışan Fatih Altaylı, verilen tüm cevaplara rağmen Sağlık Bakanlığı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay