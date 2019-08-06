Galatasaray-Akhisarspor Süper Kupa maçı saat kaçta? Galatasaray-Akhisarspor maçı ne zaman?
2018-2019 Süper Lig’in şampiyonu Galatasaray ile TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü Ankara'da yapılacak TFF Süper Kupa maçının başlama saati değişti. Peki Galatasaray-Akhisarspor Süper Kupa maçı saat kaçta?06 Ağustos 2019 Salı 09:12
2018-2019 Süper Lig’in şampiyonu Galatasaray ile TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü Ankara'da yapılacak TFF Süper Kupa maçının başlama saati değişti. Peki Galatasaray-Akhisarspor Süper Kupa maçı saat kaçta? Galatasaray-Akhisarspor maçı nerede ve ne zaman oynanacak?
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'te oynanacağı ilan edilen TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saati değiştirildi. Ankara Eryaman Stadı'ndaki maç, saat 21.30'da başlayacak." ifadeleri kullanıldı.
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