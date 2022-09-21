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Spor Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig’in 8. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-21 07:34:00 -
Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Galatasaray'da bu maçın hazırlıkları başladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00 ve 17.00'de yapacağı antrenmanlarla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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