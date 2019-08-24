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Galatasaray, 97 gün sonra taraftarıyla buluşuyor

Süper Lig'in 2. haftasında yarın Konyaspor'u konuk sarı-kırmızılı takım, 97 günlük aranın ardından sahasında resmi maça çıkacak. Cezası biten teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmada takımının başında yer alacak. Kırmızı kart cezalısı Marcao müsabakada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takım, sahasındaki son 36 lig maçında mağlup olmadı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:37
Galatasaray, 97 gün sonra taraftarıyla buluşuyor

Galatasaray,Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Sarı-kırmızılı takım ligin ilk haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenilirken, Konyaspor ise evinde MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı.

97 günün ardından taraftarıyla buluşacak

Galatasaray, 97 gün sonra taraftarının önünde resmi maça çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'ndaki son maçını geçen sezon Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir ile yapmıştı.

Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kazanarak, sezonun bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

Fatih Terim'in cezası bitti

Galatasaray'da cezası biten teknik direktör Fatih Terim, Konyaspor maçında takımının başındaki yerini alacak.

Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında hakem tarafından tribüne gönderilen Terim'e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maç ceza verilmişti.

Tecrübeli teknik adam, cezasının ilkini 2018-2019 sezonunun 34. haftasında, ikincisini TFF Süper Kupa maçında, üçüncüsünü de bu sezonun ilk haftasındaki Yukatel Denizlispor maçında çekti.

Sarı-kırmızılılarda yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın cezası ise sürüyor. 

Marcao cezalı

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı olan savunma oyuncusu Marcao, müsabakada forma giyemeyecek.

Brezilyalı futbolcu, ligin ilk haftasında Yukatel Denizlispor ile oynanan maçta kırmızı kart görmüştü.

Sarı-kırmızılılarda belinde ağrıları olan Faslı futbolcu Younes Belhanda son iki antrenmanda yer almazken, tedavisine devam edilen Emre Taşdemir ise takımdan ayrı çalışıyor.

Galatasaray sahasında yenilmiyor

Galatasaray,SüperLig'de sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisini yaşıyor.

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 36 lig maçında rakiplerine mağlup olmadı.

Süper Lig'de evindeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra taraftarı önünde çıktığı 36 müsabakanın 31'ini kazanırken, 5'inde berabere kaldı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:37
  1. Galatasaray
  2. Konyaspor
  3. Mete Kalkavan
  4. Yukatel Denizlispor
  5. MKE Ankaragücü
  6. Fatih Terim
  7. Medipol Başakşehir
  8. TFF Süper Kupa maçı
  9. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
  10. hasan şaş
  11. Younes Belhanda
  12. Emre Taşdemir
  13. Brezilya
  14. Sarı-kırmızılılar
  15. kırmızı kart
  16. Türk Telekom Stadı
  17. Kasımpaşa
  18. Süper Lig

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