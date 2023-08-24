Galatasaray 90+3'te kazandı! Tur kapısı aralandı
Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'yi 3-2'lik skorla yendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Molde'yi 3-2 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Norveç temsilcisi Molde'yle karşılaştı. Aker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 3-2 kazadı.
Mücadelede Galatasaray'ın galibiyet gollerini 25. dakikada Oliveira, 29. dakikada Icardi ve 90+3. dakikada Midtsjö attı. Molde'nin gollerini ise 8. dakikada Ellingsen ve 56. dakikada Haugen kaydetti.
Karşılaşmanın rövanşı 29 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak. Rövanş maçından sonra tur atlayan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gurplara kalacak. Elenen takım ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
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