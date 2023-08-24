  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray 90+3'te kazandı! Tur kapısı aralandı
Spor

Galatasaray 90+3'te kazandı! Tur kapısı aralandı

Yeniakit Publisher
2023-08-24 00:27:00 -
Galatasaray 90+3'te kazandı! Tur kapısı aralandı

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'yi 3-2'lik skorla yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Molde'yi 3-2 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Norveç temsilcisi Molde'yle karşılaştı. Aker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 3-2 kazadı.

Mücadelede Galatasaray'ın galibiyet gollerini 25. dakikada Oliveira, 29. dakikada Icardi ve 90+3. dakikada Midtsjö attı. Molde'nin gollerini ise 8. dakikada Ellingsen ve 56. dakikada Haugen kaydetti.

Karşılaşmanın rövanşı 29 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak. Rövanş maçından sonra tur atlayan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gurplara kalacak. Elenen takım ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23