Galatasaray 7'de 7 yaptı
Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 yenerek 7'de 7 yaptı ve liderliğini sürdürdü.
Alanyaspor ile Galatasaray Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazandı.
İlk yarıda birçok gol pozisyonuna giren Galatasaray, 18. dakikada Emre Kılınç'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda Alanyaspor oyunu Galatasaray yarı sahasına yıksa da skor üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılı ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Galatasaray bu sonuçla puanını 54'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Alanyaspor ise 42 puanda kaldı.
Alanyaspor gelecek hafta deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Galatasaray Erzurumspor'u konuk edecek.