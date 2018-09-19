Galatasaray 3'ledi!
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray ilk maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup etti.19 Eylül 2018 Çarşamba 00:05
Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Galatasaray ile Lokomotiv Moskova karşılaştı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Garry Rodrigues, 67. dakikada Eren Derdiyok ve 90+4'te penaltıdan Selçuk İnan kaydetti.
Galatasaray'da Ndiaye 87. dakikada ikinci sarı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Grubun diğer maçında Porto deplasmanda Schalke 04 ile 1-1 berabere kaldı.
İlk maçlar sonucunda Galatasaray 3 puanla grubunda liderliğe yükseldi. Lokomotiv Moskova puansız olarak son sırada yer aldı.
D Grubu ikinci maçında Galatasaray deplasmanda Portekiz ekibi Porto ile karşılaşacak.
Galatasaray: 3 - Lokomotiv Moskova: 0
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Gianluca Rocchi, Mauro Tonolini, Filippo Meli (İtalya)
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Serdar Aziz, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Belhanda (Dk. 73 Maicon), Emre Akbaba, Rodrigues (Dk. 90+1 Selçuk İnan), Eren Derdiyok (Dk. 82 Onyekuru)
Lokomotiv Moskova: Guilherme, Höwedes, Kverkvelia, Corluka, Idowu, Ignatyev (Dk. 69 Eder), Denisov, Krychowiak, Manuel Fernandes, Aleksei Miranchuk (Dk. 86 Anton Miranchuk), Farfan
Goller: Dk. 9 Rodrigues, Dk. 67 Eren Derdiyok, Dk. 90+4 Selçuk İnan (Penaltıdan) (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 87 Ndiaye (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 23 Corluka, Dk. 60 Idowu, Dk. 88 Denisov, Dk. 90+3 Guilherme (Lokomotiv Moskova), Dk. 72 Fernando (Galatasaray)
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