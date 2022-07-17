Galatasaray 13 milyon lira ödediği topçusunu bedavaya gönderdi

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’i 13’üncü sırada bitirerek büyük hayal kırıklığı yaratan kadroda geniş çaplı bir değişime gitme kararı alan Galatasaray’da, beklenen ayrılıklar gerçekleşmeye başladı...

Sarı kırmızılılar dün Mbaye Diagne ile yollarını kesin olarak ayırdı. Forvet hattına dinamik ve genç bir santrfor eklemeyi planlayan Galatasaray yönetimi, bu mevkide görev yapan oyunculardan Bafetimbi Gomis ve Mustafa Muhammed’i teknik direktör Okan Buruk’un isteği üzerine takımda tutup, Mbaye Diagne’yi gönderdi.

Bir yıl daha sözleşmesi vardı

Bir yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu için yurt içinden çok sayıda kulüple görüşen sarı kırmızılılar, Karagümrük’ten gelen teklifi kabul etti. Ardından, Diagne de kırmızı siyahlılarla anlaşma sağlayınca Transfer sonuçlandı.

İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre Karagümrük, Senegalli futbolcu için bonservis parası vermeyecek. Mbaye Diagne’nin gelecek sezon Galatasaray’dan alması gereken 2 milyon 400 bin Euro garanti parayı ise iki kulüp yarı yarıya ödeyecek.

61 maç oynadı, 3 kupa kazandı

Kulüpler arasında kesin anlaşma sağlanması üzerine Diagne, Galatasaray’ın Avusturya’daki kampından ayrılıp İstanbul’a döndü. Ocak 2019’da Kasımpaşa’dan 13 milyon Euro’ya alınan Mbaye Diagne, sarı kırmızılı takımda 61 maça çıktı ve 26 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Galatasaray’da 1’er Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Senegalli futbolcu, sakatlığı nedeniyle 7 ay resmi maç oynayamadı.

Futbolundan çok vukuatları ile konuşuldu

Galatasaray'a veda eden Mbaye Diagne, hem saha içi hem saha dışındaki davranışlarıyla sık sık gündem oldu.

Terim'e sosyal medyadan sitem etti

Halil Dervişoğlu’nun gelişiyle kulübeye çekilince Fatih Terim’e sitemini sosyal medyadan şu sözlerle ilan etti: “Anlıyoruz o senin oğlun ama kimse beni küçük düşüremez. Kimse beni istediğinde kullanamaz.”

'Evden çıkma' dediler, alışverişe gitti

Eşinin Covid-19’a yakalanmasının ardından G.Saray Kulübü doktorları bir süre evinden çıkmamasını istedi ama o alışverişe çıktı

İLGİNÇ SAÇ STİLLERİYLE TEPKİ TOPLADI

Sık sık değiştirdiği saç stilleriyle de ünlü. Bazı saç stillerinin kafa vuruşlarını olumsuz etkilediği uyarısı yapıldı ama dinlemedi.

'Ben çok eşli bir insanım'

(Eşini aldattığının ortaya çıkması üzerine) “Şu anki eşim Teresa Niutta çok eşli olduğumu ve Senegalli başka eşlerimin olacağını biliyor” dedi.

Zorla penaltı attı

11 Mayıs 2019’daki Rizespor maçında kullandığı ilk penaltıyı kaçırdı. 90’da bir penaltı daha kazanılması üzerine Fatih Terim, atışı Sinan Gümüş’ün yapmasını istedi. Ama o zorla Sinan’ın elinden topu alıp atışı yaptı ve golü attı.