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Galataport’ta sona doğru

Kruvaziyer turizmine doping sağlayarak İstanbul ve Türkiye ekonomisini uçuracak olan Galataport liman projesinde sona yaklaşılırken, rezervasyonlar da yapılmaya başlandı.

23 Haziran 2019 Pazar 10:51
Galataport’ta sona doğru

Dünyanın en iyi kruvaziyer limanlarından biri olma iddiasıyla projelendirilen Galataport hizmete girdikten sonra deniz yoluyla gelecek binlerce turist için İstanbul’un giriş noktası olacak.

Projeye ilgi yoğun

2016 yılında başlayan ve Karaköy rıhtımdan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne kadar uzanan kıyı şeridinde yapımı devam eden Galataport liman projesinde sona yaklaşılıyor. Uluslararası şirketlerin ilgi gösterdiği projenin ortaya çıkmasıyla birlikte rezervasyonlar da yapılmaya başlandı. 2020 ve 2021 yılları için uluslararası gemi şirketlerinin planlarına tekrar Kuşadası, İzmir, İstanbul ve Bodrum’u almış olmaları bu şirketlerin iştahını kabartıyor.

Neler olacak?

Galataport Limanı, standartlarıyla dünya ölçeğinde benzerlerinin en iyileri arasında gösteriliyor. Planlamanın kruvaziyer gemilerinin ihtiyaçları doğrultusunda yapıldığı limanda, kruvaziyer terminali, kültür- sanat merkezleri, otel, kafeler, restoranlar, ofis alanları yer alacak. Dünyanın en büyük gemilerine hizmet verecek kapasiteye sahip olan limanın. 2020 baharında kısmen hizmet vermeye başlaması öngörülüyor. 2021’de ise tüm üniteleriyle tamamlanması planlanıyor.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 10:51
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. kruvaziyer limanları
  4. Galataport
  5. Karaköy rıhtım
  6. Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü
  7. Galataport liman projesi
  8. Galataport Limanı

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