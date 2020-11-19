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Aktüel Galata Kulesi'ni mahalle sakinleri ziyaret etti
Aktüel

Galata Kulesi'ni mahalle sakinleri ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-11-19 12:37:08 -
Galata Kulesi'ni mahalle sakinleri ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca geçen ay, yeni haliyle ziyarete açılan Galata Kulesi, çevresindeki mahalle sakinlerini ağırladı.

Yaklaşık 90 gün süren restorasyon çalışmaları sonrasında İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi'nin daveti ile kule etrafındaki esnaf, mahalle muhtarları ve çevre sakinleri, yapıyı gezdi. Davetliler müze düzenlemesi, müze fonksiyonu ile kulenin yeniden yapılandırılmış hali hakkında bilgi aldı.

Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi, katılımcıları gezdirirken, "İstanbul'un simgelerinden olan Galata Kulesi hepimizindir koruyalım, yaşatalım." dedi.

Kuleyi gezen tıbbi sekreter Sevda Cavlak, AA muhabirine, geziden memnun kaldığını dile getirerek, "Kulenin önceki restorasyon kötü bir durumdaydı ve burada bir restoran vardı. Oldukça kalabalıktı. Şu an yapılan restorasyonda yapı daha iyi bir şekilde düzenlenmiş. Muazzam olmuş." diye konuştu.

Kulenin ikinci katında bulunan Hezarfen Ahmet Çelebi simülasyonunu da deneyimleyen Cavlak, "Çok keyifliydi. Restorasyondan sonra kuleye ilk kez geldim. Benim için de değişiklik oldu. Bu mimariye sahip çıkmalıyız ve iyi bir şekilde değerlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Davetlilerden işletmeci Yağız Kösem de Galata Kulesi'nin yeni halinin eskiye göre daha turistik bir merkez olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kültür Yolu projesinin hedeflediği bir çalışma olmuş. Farklı müzelerden gelen parçalarla da aslında burası diğer müzeleri besliyor. Ayasofya'yı, Dolmabahçe Sarayı'nı da besleyen bir yanı olduğu için restorasyon bence çok güzel bir iş olmuş ve eskiye nazaran daha ferah ve temiz. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ederim. İlk kez İstanbul'a gelenler için de kuleden başlayarak, İstanbul'u turlamak daha mantıklı olur diye düşünüyorum."



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