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Aktüel

Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışmaları

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan: "Gereken müdahale yapılmış ve yapı müteahhitinin dikkati çekilerek gereken işlemlerin yapılmasına başlanmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-08-12 17:58:33 -
Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışmaları

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışmalarına ilişkin, "Gereken müdahale yapılmış ve yapı müteahhitinin dikkati çekilerek gereken işlemlerin yapılmasına başlanmıştır." ifadesini kullandı.

Demircan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Galata Kulesi ile ilgili olarak sosyal medyaya da intikal eden bazı uygulamaların, Bakanlığın ilgili birimlerini rahatsız ettiğini yazdı.

"Kulede büyük oranda bir restorasyon faaliyeti yapılmamakta, daha önce lokanta ve kafeterya olarak kullanılan bölümlerle bu kullanımların gerektirdiği ofis, mutfak gibi yapının orijinal fonksiyonuyla alakası olmayan bölümler ve zamanla izinsiz yapılan bölümler kaldırılmaktadır." diyen Ahmet Misbah Demircan, yapının bir bölümünün seyir mekanı, bir bölümünün ise müze olarak düzenlenmesi çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Demircan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Hilti ile duvarlarda sıva sökümü yapılması tarafımızca da uygun görülmemekte olup, gereken müdahale yapılmış ve yapı müteahhitinin dikkati çekilerek gereken işlemlerin yapılmasına başlanmıştır. Galata Kulesi'nin kısa bir süre içinde İstanbul'un kültürel mirasını tanıtan önemli bir merkez olarak İstanbulluların ve İstanbul'u ziyaret eden misafirlerimizin sıkça ziyaret edeceği bir mekan haline dönüşmüş olacağını birlikte göreceğiz."

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