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Yaşam Galata Köprüsü’nde kaza
Yaşam

Galata Köprüsü’nde kaza

Yeniakit Publisher
2024-07-28 03:42:00 -

Galata Köprüsü’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, park halindeki 2 araca çarparak yan yattı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Fatih, Galata Köprüsü üzerinde Eminönü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaköy’den Eminönü istikametinde seyir halinde olan 34 EAC 148 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki iki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı. Yan yatan araçta bulunan 1'i kadın 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazada park halindeki 3 araç ve hafif ticari araçta hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle Galata Köprüsü’nde trafik yaklaşık 1 saat durdu. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Ekipler, kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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