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Gala Modern 2018'in ana sponsoru Ege Yapı

Ege Yapı, 14 Aralık Cuma günü Hasköy Yün İplik Fabrikası'nda düzenlenecek Gala Modern'e ana sponsor olacak

11 Aralık 2018 Salı 14:43
Gala Modern 2018'in ana sponsoru Ege Yapı

İSTANBUL (AA) - Ege Yapı, 14 Aralık Cuma günü Hasköy Yün İplik Fabrikası'nda düzenlenecek Gala Modern'e ana sponsor olarak destek veriyor.

Ege Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 500 binin üzerinde çocuk ve gence ulaşarak eğitim ve sanatı aynı platformda buluşturan Gala Modern, 14 Aralık Cuma günü ilk defa müze dışında farklı bir mekanda, Hasköy Yün İplik Fabrikası'nda gerçekleşecek. Gecede 11 sanatçı ve bir sanatçı ikilisinin çalışmaları eğitim projeleri için Raffi Portakal ve Maya Portakal Bitargil yönetimindeki destek yarışında yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı, çocuk ve gençlerin gerek eğitim gerekse sanat alanındaki başarılarının her daim desteklenmesinin ülkemizi globalleşme yolunda farklı bir kulvara taşıyacağına inandığını belirtti.

Kabadayı, şunları kaydetti:

"İstanbul Modern'in geleceğimizi emanet edeceğimiz nesillerin sanatsal üretkenliğine ve kültürel kimliğinin gelişimine destek olma hedefi, Ege Yapı olarak bizleri aynı noktada buluşturdu. Sanat, sanatçının iç dünyasının aynası olduğu gibi toplumun da aynasıdır. Bir toplumun tüm özelliklerini sanattan çıkarmak mümkündür. Eğitim ve bilim başta olmak üzere, faaliyet gösterdiğimiz gayrimenkul sektörü de büyük ölçüde sanattan etkilenmektedir. Bizler de projelerimizi önce çevresine sonra da şehre değer kattığının bilinci ile geliştiriyoruz. Yaşamın başladığı her projemiz, gören ve deneyimleyen her bir kişinin hayatına estetik, güzellik ve ruh katsın amacıyla yola çıkıyoruz. Bunun için gerek dış gerekse iç mimariye büyük önem veriyoruz.

Ege Yapı olarak geleceği kurgularken, insanlarımızın en iyisini hak ettiğini düşünüyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimize de ayrı bir önem atfediyoruz. Eğitim, sanat, spor, bilim başta olmak üzere her alanda dünyaya örnek olacak bir nesil için elimizden gelen desteği göstermeye gayret ediyoruz. Ege Yapı olarak böylesine kıymetli bir projenin içinde yer almış olmaktan büyük bir mutluluk duyduk. İnanıyoruz ki bu geceden elde edilecek gelirle daha fazla çocuğun sanat eğitimi almasına imkân tanınacak."

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 14:43
  1. Ege Yapı

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