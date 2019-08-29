GAHİB Başkanı Kaplan’dan 30 Ağustos mesajı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Kaplan mesajında, milletimizin vatan, bayrak ve ezan uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın bir kez daha tüm dünyaya ilan edildiği tarih olan 30 Ağustos Zafer Bayramının yıldönümünü milletçe kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kaplan mesajında, şöyle devam etti:

"26 Ağustos 1922’de başlayan ve 30 Ağustos 1922’de sona eren Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile vatan topraklarımız kurtarılarak, tarihte eşine ender rastlanır bir destana imza atılmıştır. Tarihin her döneminde hür yaşamış olan milletimiz bu destansı zaferle, bağımsızlık ve özgür yaşama iradesini bir kez daha dünyaya gösterirken, tüm mazlum milletlere de örnek olmuştur. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlarken, Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez rahmet ve minnetle anıyoruz."