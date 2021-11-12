Gagavuz büyükleri de Türk Aksakallılar Birliği’ne katılıyor

Yeni Akit Ankara

TAİB Temsilcisi Nijat Dağlar, Kişinev'de Zafer Bayramı kutlamalarını tamamladıktan sonra Moldova'nın Gagavuzya Özerk Bölgesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında TAİB temsilcisi Gagavuzya Özerk Bölgesi Dışişleri Dairesi Başkanı Vitaly Vlakh ile bir araya geldi. Görüşmede, Vitaly Vlakha'ya TAIB, organizasyonun hedefleri ve programı hakkında kapsamlı bilgi verildi. TAİB'in Gagavuz halkının bilimsel ve kültürel şahsiyetleri ile yakın işbirliğine ilgi duyduğu, bu doğrultuda yürütülen faaliyetlerin Özerklik liderliği düzeyinde desteklenmesinin umulduğu kaydedildi. Dışişleri Bakanı da TAİB'in hedeflerini memnuniyetle karşılayarak, işbirliğinin kurulması ve geliştirilmesi için gerekli desteğin sağlanacağını söyledi. Gagauz aydınlarının TAİB Yönetim Kurulu'nda temsil edilmesini memnuniyetle karşılayan diplomat, ortak projelerin destekleneceğini kaydetti.

İki Gagavuz aksakalı birliğe katılıyor

TAİB temsilcisi, Gagavuzya Aksakallılar Meclisi Başkanı Vasily Romanovich Anavut ile de görüştü. Nijat Dağlar, görüşmeler sırasında Vasiliy İvanoviç, TAİB'in Türk büyüklerinin ortak eylemi için bir platform olma çabalarına övgüde bulundu. TAİB'in hedef ve programları hakkında detaylı bilgi aldıktan sonra Konsey Başkanı, kendisi de dahil olmak üzere iki önemli Gagavuz büyüğünün TAİB'in Yönetim Kurulu'nda temsil edileceğini söyledi. Taraflar ayrıca olası ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulundular. Konsey Başkanı TAİB liderliğine selamlarını ve tebriklerini iletti ve yakında onlarla Bakü'de bir araya geleceğini umduğunu belirtti. Toplantı sonunda Nijat Dağlar'a Gagavuzya İhtiyarlar Meclisi fahri nişanı verildi.

Üst düzey temaslar

TAİB temsilcisi, uzun yıllar kolluk kuvvetlerinde çeşitli görevlerde bulunan Gagavuzların başkenti Komrat'ın eski savcısı Kivirjik Afanasi Fyodorovich ile görüştü. Afanasi Fyodorovich, TAİB'in faaliyetleri ve hedefleri hakkında detaylı olarak bilgilendirildi. Eski savcı ise TAİB liderliğine selamlarını iletti ve örgütün yönetim kurulunda temsil edilmeye hazır olduğunu söyledi. Ayrıca TAIB liderliğine iletilmek üzere bir dizi teklifte bulundu. Gagavuzya ziyareti sırasında Nijat Dağlar, Otonom Araştırma Merkezi direktörü Irina Konstantinova ile bir araya geldi ve merkez başkanına TAIB'nin nedenleri, mevcut faaliyetleri ve beklentileri hakkında bilgi verdi. Buna karşılık Merkez başkanı, TAIB'nin eylem programının Türkçe konuşan halklar arasındaki entegrasyon sürecini hızlandırmaya katkıda bulunacağına ve TAIB ile ortak projeler uygulamaya hazır olduğuna duyduğu güveni dile getirdi. TAIB liderliğine selamlarını ileten Irina Konstantinova, Bakü ziyareti teklifini de memnuniyetle karşıladı. TAİB'in düzenlediği ziyaret kapsamındaki bir sonraki toplantı, Haydar Aliyev Vakfı tarafından Gagavuzya'nın Çadir-Lunga kentinde yeni inşa edilen Kültür ve Eğitim Merkezi'nde düzenlendi.