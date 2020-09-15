Gagasına ve boynuna ip dolanan martı kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te gagasına ve boynuna ip dolan martı, duyarlı bir kişi tarafından kurtarıldı.

Saraçhane Parkı'nda boynuna ve gagasına rafya balon ipi dolanmış halde gezen martıyı gören Gürcistan uyruklu Giya Hasanoğlu, uzun kovalamaca sonunda martıyı yakalayarak iplerden kurtardı.

Hasanoğlu, martıyı dün de gördüğünü ancak yakalayamadığını belirterek, "Bugün peşine düştüm ve yakalayabildim. İp, yemesini de zorlaştıracak kadar dolanmış. Kurtarabildiğim için mutluyum." diye konuştu.

Hasanoğlu'nun iplerden kurtararak serbest bıraktığı martı, uçarak uzaklaştı.