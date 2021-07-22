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Aktüel Gadiri hum bayramı ne zaman? Gadiru Hum nedir? Gadiru Hum olayı nedir? Gadîru Hum hutbesi
Aktüel

Gadiri hum bayramı ne zaman? Gadiru Hum nedir? Gadiru Hum olayı nedir? Gadîru Hum hutbesi

Gadir-i Hum hadisesi nedir? Şia’ya göre Efendimiz Gadir-i Hum''da sahabenin huzurunda Hz. Ali''yi kendisinden sonra halife-imam ilan etmiştir. Peki Gadiri hun bayramı ne zaman? Gadiru Hum olayı nedir? Gadîru Hum hutbesi...

Yeniakit Publisher
2021-07-22 15:00:00 - 2021-07-22 15:01:44
Gadiri hum bayramı ne zaman? Gadiru Hum nedir? Gadiru Hum olayı nedir? Gadîru Hum hutbesi

Şîî çevrelerin geneli bugünü bayram kabul eder, her sene olayın gerçekleştiği 18 Zilhicce''yi Gadir-i Hum Bayramı adıyla kutlarlar. Gadiru Hum, Mekke ile Medine arasında Cuhfe yakınlarında bir yerin adı (Mu'cemü'l-Buldân, VI, 268). Burası, Cuhfe'den 2-3 mil mesafede bataklık bir yer olup, bataklığı kesif bir ağaçlık kuşatmaktadır. Şia'nın doğuşu ile ilgili olarak karşılaşılan en önemli mesele Gadîru Hum olayıdır.

Şiî kaynaklara göre, Hz. Peygamber'den sonra hilâfete Hz. Ali'nin daha fazla hak sahibi olduğu Gadîru Hum'da belirlenmiştir. Şia bilginlerinden herhangi birisine ait bir kitabın Gadîr konusuna baktığımızda şu bilgileri bulmamız mümkündür: Hz. Muhammed (s.a.s.) Veda Haccı dönüşünde Gadîru Hum'da konaklamış, gruplar memleketlerine dönmeden önce onları toplayarak bir hitâbede bulunmuştur. Gadir-i Hum hutbesi bütün sahabeye hitaben yapılmış bir hutbe olmadığı bazı kaynaklarda da zikredilmekte.

Gadîru Hum hutbesi nedir?

Gadîru Hum hutbesi, hicretin onuncu yılında Zilhiccenin on sekizinci günü Veda Haccı'ndan dönerken okunan bir hutbedir.

Gadiri hun bayramı ne zaman?

Hicrî takvime göre Zilhicce Ayı'nın On Sekizinci günü üçüncü bir bayram olarak kutlanmaktadır. Gadir Hum Bayramı bu yıl 28-29 Temmuz tarihlerinde kutlanacak.

Şîî’ler ve Aleviler Gadiri hum günü ne yapar?

Şii vatandaşları Gadri Hum dedikleri bayramı kutlayanlar bu günde oruç tutmak, gusül almak, Hz. Ali'yi ziyaret etmek, sığınma duasını okumak, Nubde duasını okumak, öğle vaktine yarım saat kala iki rekat namaz kılmak ve birbirini gören müminlerin belirli cümlelerle selamlaşması gibi ibadetler yapılır.

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