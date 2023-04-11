Gabonlu Dina’nın sır ölümü: Filyos Çayı’nda cesedi bulunmuştu! Yeni flaş gelişme! Tutuklandı...

Öldü mü? Öldürüldü mü? Polis bu soruların cevabını arıyor. Gabonlu gencin sır ölümü halen araştırılıyor.

Karabükte, Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Daha önce 3 kez tutuklama talebiyle sevk edilip serbest bırakılan Dursun Acar, 4'üncü kez sevk edildiği mahkemece, kuvvetli suç şüphesi sebebiyle tutuklandı. İşte haberin ayrıntıları...

Bu kapsamda, 3 kez serbest bırakılan şüpheli tekrar gözaltında.

Karabük Üniversitesi öğrencisi Dina'nın cansız bedeni 26 Mart'ta Filyos Çayı kenarında bulundu. Kaybolmadan önce evinin bulunduğu sokakta yalın ayakla koştuğu anların görüntüsü ortaya çıkmıştı. Ön otopsi raporuna göre üniversite öğrencisinin vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, 3'ü yabancı 8 kişi gözaltına alındı. Ancak hepsi serbest bırakıldı. Şüphelilerden biri de Dina'nın ölümünden önce otomobiline bindiği bir kişiydi. O kişi geçtiğimiz hafta içinde 3 kez gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Başsavcılık, karara itiraz etti. Şüpheli, 4. kez gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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NE OLMUŞTU ?

Ibouanga'nın 26 Mart'ta cansız bedeninin Yeşilköy mevkisindeki Filyos Çayı kenarında bulunmasına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntülerine ulaşılmıştı.

Yapılan kamera incelemelerinde Dina'nın 100. Yıl Mahallesi'nden Dursun A.'nın aracına bindiği ve Yeşil Mahalle'deki Karabük Valiliği önünde araçtan atladığı belirlenmişti.

Daha sonra üniversite öğrencisinin çevre yolundaki tellerden atlayıp dere kenarına indiği, araç sürücüsü Dursun Acar'ın da Demirçelik Kavşağı'ndan dönüş yapıp dere kenarına gittiği belirlenmişti.