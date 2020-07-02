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Dünya

Gabon'dan 27 AB ülkesine vize misillemesi

Gabon'da hükümet, Avrupa Birliği'nin (AB) açıkladığı "güvenli ülkeler" listesinde yer almamasının ardından, AB'den gelen turistlere vize verilmeyeceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 07:54:00 -
Gabon'dan 27 AB ülkesine vize misillemesi

Gabon Dışişleri Bakanı Alain-Claude Bilie-Bye-Nze Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mütekabiliyet ilkesi gereği, Gabon'u güvenli ülke listesine almayan 27 AB ülkesinin vatandaşlarına turist vizesinin verilmeyeceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı "Mütekabiliyet ilkesi gereği, bütün büyükelçilere ve konsoloslara bir sonraki talimata kadar, AB üyesi ülkelerin vatandaşlarına turist vizesi vermemeleri talimatı verdim." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle kapalı olan Avrupa sınırları, 1 Temmuz itibari ile Cezayir, Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Montenegro, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay'a açılmıştı.

 

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