Gabon darbesindeki Galatasaraylı dikkat çekti!
Orta Afrika ülkesi Gabon'da bir grup kıdemli asker yönetime el koyduklarını açıkladı. Fransız sömürgesine karşı yerli halktan da destek alan darbeye Gabon’da bir vatandaşın Galatasaray forması ile tezahürat yapması dikkat çekti.
Orta Afrika ülkesi Gabon'da bir grup kıdemli asker yönetime el koyduklarını açıkladı. Devlet Televizyonu'ndan halka hitap eden 12 asker, Cumartesi günü Ali Bongo'nun zaferiyle sonuçlanan başkanlık seçiminin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını duyurdu. Devlet Başkanı Ali Bongo ev hapsine alındı.
Sosyal medyada yayılan bir videoda, Galatasaray formalı bir vatandaşın tezahüratlar eşliğinde darbeye alkış tuttuğu görüldü. Fransa-Afrique isimli kanaldan paylaşılan videoda, “Darbe: Gabonlular sokakta sevinçlerini dile getiriyor.” Başlığı ile paylaşıldı.
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