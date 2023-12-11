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Ekonomi Gabar'dan petrol fışkırıyor! İşte rekor rakamlar! TPAO Gabar'dan çıkan petrol miktarını duyurdu
Ekonomi

Gabar'dan petrol fışkırıyor! İşte rekor rakamlar! TPAO Gabar'dan çıkan petrol miktarını duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-12-11 17:20:00 - 2023-12-11 17:30:12
Gabar'dan petrol fışkırıyor! İşte rekor rakamlar! TPAO Gabar'dan çıkan petrol miktarını duyurdu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Gabar'dan günde 30 bin varil petrolün çıktığını açıkladı. Rakamlar merak edildi! Petrol üretimi rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından rakamlar paylaşıldı...

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gabar'da günlük petrol üretiminin 30 bin varile ulaştığını bildirdi.

TPAO'nun sosyal medya platformu "X" (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan açıklamada, "Gabar'da rekor üretim. Günlük 30 bin varil petrol. Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açtığımız toplamda 23 kuyuda günlük 30 bin varil petrol üretime ulaştık" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 2023 yılı sonu hedefinin günlük 35 bin varil, 2024 yılı sonu hedefinin 100 bin varil olduğu belirtildi.

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