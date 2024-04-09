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Gündem Gabar ve Cudi Dağları özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Gündem

Gabar ve Cudi Dağları özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Yeniakit Publisher
2024-04-09 20:57:00 -
Gabar ve Cudi Dağları özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak Valiliği, Gabar ve Cudi dağları bölgelerinin 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" olarak ilan etti.

ırnak Valiliği, Silopi ilçesinde yer alan Gabar ve Cudi dağları bölgesinden 15 gün süreyle yasak kararı alındığını duyurdu.

15 GÜNLÜK YASAK KARARI

Valilikten yapılan açıklamada milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Güçlükonak sınırları içerisinde bulunan Gabar Dağı bölgesi ile merkez Şırnak, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Cudi Dağı bölgesinin 10-24 Nisan'da özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu bölgenin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, bu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.
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