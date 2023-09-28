Gabar terörden temizlendi... Artık petrol fışkırıyor! Muazzam görüntü
TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, terörden temizlenen noktalarda petrol ve doğalgaz çalışmaları sürerken "Gabar da bir akşam üstü…" petrol çıkış noktasından büyük beğeni toplayan bir görüntü paylaştı.
Güvenlik güçleri yurdun her noktasında terörle mücadelesine devam ediyor. Yapılan başarılı operasyonların meyvesi yenilmeye başlanırken artık korkunun etkisi altında olan bölgelerde huzur ve güven hakim. Öte yandan Türkiye'nin dışa bağımlığının önüne geçmek amacıyla da çalışmalar sürüyor.
Şırnak'ın terörden tamamen arındırılan Gabar ve Cudi Dağları'nda petrol aramaları başladı. Türkiye'nin enerjide bir üst lige çıkma hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği karada ve denizdeki arama faaliyetleri, artık cevap verdi.
Cudi ve Gabar'da, eş zamanlı olarak ülkenin kuzey denizi Karadeniz'de yapılan doğalgaz ve petrol arama çalışmalarından elde edilen yerli enerji kaynaklarında sonuçlar geliyor. Vatandaşların yüzünü güldüren manzaralara ise bir yenisi eklendi.
TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, sosyal medya hesabında "Gabar da bir akşam üstü…" notuyla petrol rezerv alanını paylaştı.
Bu 100 bin varillik kapasitenin 2024'te ise 200 bin varile çıkarılması en büyük hedef. Günlük 1 milyon varil petrol tüketimi olan Türkiye, bu miktarın yaklaşın yüzde 8'ini kendi kaynaklarından karşılıyor.
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