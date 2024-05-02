Gabar, Kato, Cudi derken şimdi de Karadeniz: Petrolün başkenti Doğu Anadolu mu, Karadeniz mi olacak?

Türkiye'de 'atılamaz' denilen adımlar, birer birer atılmaya devam ediyor. Milli enerji ve Maden Politikası kapsamında, 'Enerjide tam bağımsız Türkiye' diyerek çıkılan bu yolda, ülkemiz doğalgaz ve petrol kaynaklarını birer birer çıkartmaya başladı. Neredeyse tüm komşu ülkelerimizin topraklarından petrol ve doğalgaz fışkırırken, Türk topraklarında toplam rezervin ne kadar olduğu ise halen belirlenmiş değil.

İddialara göre bölgenin en iyi petrol ve doğalgaz rezervi, Türk topraklarında yer alıyor. Sakarya Gaz Sahası'nda yerli ve milli sondaj gemilerimiz doğalgaz çalışmalarına aralıksız olarak devam ederken, 9 ilimizde ise petrol keşif-arama çalışmaları gece gündüz devam etmekte. Türkiye'nin petrol başkentine aday olan Şırnak'a rakip, Karadeniz bölgemizden çıktı.

2016 yılından itibaren Türk enerji filosuna yapılan yatırım, Türkiye'yi enerji filosunda dünyada ilk 4 ülke arasına yerleştirdi. Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 40 milyon metreküp doğalgaz çıkarma hedefi için çalışmalar devam ederken, bir müjdeli haberde Karadeniz bölgemizden geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'de petrol bulunduğunu duyurdu.

ENERJİDE BAĞIMSIZLIĞA ADIM ADIM...

Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine yönelik adımlar ülkemizin her bir noktasında devam ediyor. Bakan Bayraktar, Karadeniz'de doğalgazın ardından petrol çıkarmaya yönelik çalışmalara başlandığını açıkladı. Romanya sınırına kazılan Göktepe-1 kuyusuna ek olarak 2 kuyu daha kazılmaya başlanıyor.

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Gabar ve Cudi Dağı'nda çıkarılan petrolün 5 katının Kato Dağı'nda olduğu düşünülürken, beklenmedik bölgelerden petrol ve doğalgaz haberleri gelmeye devam ediyor. Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 40 milyon metreküp doğalgaz ile, 60 milyon vatandaşın ihtiyacı karşılanması hedefleniyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) bünyesine 2017 yılında 154 milyon dolara dahil olan Fatih Sondaj Gemisi, Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık hedefine katkı sağlamaya devam ediyor. Fatih, Kanuni, Yavuz, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin mavi vatan ile buluşmasıyla birlikte petrol, doğalgaz arama çalışmaları hız kazanmış durumda.

SİNOP, TRABZON VE RİZE'DEN PETROL FIŞKIRIYOR

Türkiye, bölgelerin terörden arındırılmasının ardından yeraltı kaynaklarını kullanmak için yaptığı yatırımların karşılığını almaya başladı. 2016 yılından itibaren petrol, doğalgaz çalışmalarına katkı sağlamak için yerli ve milli sondaj gemileri, sondaj kulelerine yatırım yapılması, 2030 yılında Türkiye'yi enerjide bağımsızlık hedefine ulaştıracak.

Gabar, Cudi ve Kato Dağı'nda petrol rezervi haberleri arka arkaya gelirken, Türkiye'nin petrol başkentinin Şırnak olduğu düşünülürken, beklenmedik 3 ilimizden daha petrol müjdesi geldi. 2024 yılının sonuna kadar Cudi ve Gabar'da 95 kuyu daha açma hedefi olan TPAO, milli sondaj gemilerimiz ile Mavi Vatan'da petrol ve doğalgaz çalışmalarına devam ediyor.

Bakan Bayraktar, Karadeniz bölgesi için müjdeli haberi paylaştı. Sinop, Trabzon ve Rize açıklarında petrol emaresi bulunduğuna dair belirtiler tespit ettiklerini, bu bölgelerde petrolü çıkartabilmek için kuyu kazılacağını duyurdu. Sakarya Gaz Sahası'nın güneyinde, karadan 100 deniz mili uzaklığında petrol arama çalışmaları Haziran ayında başlayacak.