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Dünya G7'den ortak taahhüt
Dünya

G7'den ortak taahhüt

Yeniakit Publisher
2023-10-30 08:12:00 -
G7'den ortak taahhüt

G7 Ticaret Bakanları, artan ekonomik baskılara karşı ortak çabaların artırılmasını taahhüt etti.

G7 Ticaret Bakanları, Japonya'nın Osaka kentinde yaptıkları görüşme sonrası ortak açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre Bakanlar, son dönemde artan ekonomik baskılara karşı ortak çabaların artırılmasını taahhüt etti.

Ticareti gereksizce kısıtlayan tedbirlerin yürürlükten kaldırılması çağrısı yapan Bakanlar, nadir elementlere yönelik ihracat tedbirlerini endişeyle izlediklerini bildirdi.

Bakanlar, yarı iletkenler ve bataryaları kapsayan dayanıklı tedarik zincirleri oluşturulmasında işbirliğini artırma ve bu amaçla G7 içinde ve dışında güvenilir ortaklarla çalışılması konusunda anlaşmaya vardı.

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