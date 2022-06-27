G7'den flaş Rusya kararı! Beyaz Saray duyurdu

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen G7 zirvesinde Rusya'ya bir yaptırım kararı daha geldi. G7 ülkelerinin liderleri Almanya'da bir araya geldi. Dün başlayan zirveden Rusya'ya yönelik bir yaptırım kararı daha geldi. ABD, Rusya'nın savunma sanayisini hedef alan yeni G7 yaptırımlarını duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada 'G7 liderleri, Rusya'nın Rus silah endüstrisini destekleyebilecek Batı teknolojisine erişimini daha da kısıtlamak için hedeflenen yaptırımları genişletecek' ifadesine yer verildi. Açıklamada bu adım ile Rusya'nın kaybettiği askeri teçhizatın yerine konulmasının engelleneceğinin altı çizildi.