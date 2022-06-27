  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya G7'den flaş Rusya kararı! Beyaz Saray duyurdu
Dünya

G7'den flaş Rusya kararı! Beyaz Saray duyurdu

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen G7 zirvesinde Rusya'ya bir yaptırım kararı daha geldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 12:06:00 - 2022-06-27 12:10:26
G7'den flaş Rusya kararı! Beyaz Saray duyurdu

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen G7 zirvesinde Rusya'ya bir yaptırım kararı daha geldi. G7 ülkelerinin liderleri Almanya'da bir araya geldi. Dün başlayan zirveden Rusya'ya yönelik bir yaptırım kararı daha geldi. ABD, Rusya'nın savunma sanayisini hedef alan yeni G7 yaptırımlarını duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada 'G7 liderleri, Rusya'nın Rus silah endüstrisini destekleyebilecek Batı teknolojisine erişimini daha da kısıtlamak için hedeflenen yaptırımları genişletecek' ifadesine yer verildi. Açıklamada bu adım ile Rusya'nın kaybettiği askeri teçhizatın yerine konulmasının engelleneceğinin altı çizildi.

Putin, savaş sonrası ilk kez ülke dışına çıkacak" target="_blank">
Vladimir Putin, savaş sonrası ilk kez ülke dışına çıkacak
Vladimir Putin, savaş sonrası ilk kez ülke dışına çıkacak

Dünya

Vladimir Putin, savaş sonrası ilk kez ülke dışına çıkacak

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hakan

Rusyayi tanimamakta ısrar ediyorlar ve bunun bedelini ödeyecekler.

SENİN ŞERFİN NERDE DİYENE EBU CEHİL BENİM ŞEREFİM DEVELERİN SIRTINDA DİYENLER GİBİLER

RUSYA ALTINI 2DOLAR DÜŞÜĞÜNE VERDİMİ KİM ALMAZ 100TLDEN BİN TL YE ÇIKARANLAR BUGÜN ALIN YERİNE 200 TL TAKIP ÇIKIYO O ALTIN SAHİPLERİ BAKALIM NEKADAR DAYANACAK BU ZARARA
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23