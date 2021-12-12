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Gündem G7 ülkeleri: Rusya, Ukrayna'ya saldırırsa "büyük sonuçları" olur
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G7 ülkeleri: Rusya, Ukrayna'ya saldırırsa "büyük sonuçları" olur

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda G7 ülkelerinin harekete geçeceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 16:15:00 -
G7 ülkeleri: Rusya, Ukrayna'ya saldırırsa "büyük sonuçları" olur

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere'den oluşan G7 ülkelerinin, Ukrayna meselesi üzerinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çok net bir mesaj gönderdiğini belirterek Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda büyük sonuçların olacağı uyarısında bulundu.

Truss, Liverpool'da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında yaptığı basın toplantısında, İran, Çin ve Ukrayna konularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilime ilişkin Truss, "Bu G7 Toplantısı'ndan (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'e çok net birleşik bir mesaj gönderdik. Toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'ya herhangi bir müdahalesinin ciddi bir maliyeti olacak büyük sonuçları olacağı konusunda nettik." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda, İngiltere'nin nasıl yanıt vereceğine dair tüm seçeneklerin değerlendirildiğini söyleyen Truss, ülkesinin geçmişte Moskova'ya diplomatik mesajlar göndermek için ekonomik yaptırımları kullandığını anımsattı.

Truss, "İngiltere, net mesajlar göndermek ve net hedeflere ulaşmak istediğinde ekonomik yaptırımları uygulamaya hazır oldu. Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"İran'ın müzakere masasına gelmesi için son şans"

İran nükleer anlaşmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Truss, "Bu, İran'ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (JCPOA) şartlarını kabul etmesi için meseleye ciddi bir çözümle müzakere masasına gelmesi için son şans. Bu onların son şansı ve bunu yapmaları hayati önem taşıyor. İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Truss, Çin'le ilişkiler hakkında da açıklamalarda bulunarak "Toplantıda, Çin'in zorlayıcı ekonomik politikalarından endişe duyduğumuzu açıkça belirttik. Yapmak istediğimiz, benzer düşünen, özgürlük seven demokrasilerin yatırım ve ekonomik ticaret erişimini inşa etmek." dedi.

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