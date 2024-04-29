G7 liderleri, narkotikle mücadelede mutabık kaldı

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri, özellikle yasa dışı sentetik uyuşturucu üretimi, dağıtımı ve satışı ile bunun ticaretini yapan suç ağlarına karşı birlikte mücadele etme konusunda ortak çaba göstereceklerini teyit etti.

G7 Dönem Başkanı İtalya tarafından yayımlanan ortak bildiriye göre, liderler, özellikle "fentanil" gibi bazı "yıkıcı etkileri" olan sentetik uyuşturucu maddelerin üretimi ve ticaretine karşı mücadele konusunda mutabık olduklarını belirtti.

Bildiride, bu ortak sorunu kolektif biçimde ele almak için birlikte çalışmak, yasa dışı sentetik uyuşturucuların üretimini ve de ticaretini engellemek ayrıca uyuşturucu kaçakçılarını destekleyen yasa dışı finansman ağlarını ortadan kaldırmak konusunda uluslararası eylemleri teşvik etmeye hazır olunduğu ifade edildi.

Bildiride, uyuşturucu kullanımı ve özellikle de yasa dışı üretilen ve dağıtılan sentetik uyuşturucuların olumsuz etkileri konusunda gençler ile savunmasız kişilere dair bilgilendirici faaliyetlerin, uyuşturucu konusundaki tehditlerin belirlenmesi ve bunlara hızla yanıt verilmesi gibi faaliyetlerin, madde kullanımı tedavi hizmetlerinin kapasitesinin artırılması gibi çabaların ikiye katlanacağı kaydedildi.

Bildiride, "Narkotikle mücadelede uluslararası işbirliğini daha da geliştirme niyetimizi teyit ediyoruz." ifadesi de yer aldı.

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İtalyan basını, G7 liderlerinin bu bildiriyi kabul etmesinde G7 Dönem Başkanı sıfatıyla İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin öncü rol oynadığını yazdı.