G7 Liderler Zirvesi başlıyor! Gündem gıda krizi
Almanya'nın ev sahipliğinde başlayacak olan G7 Liderler Zirvesi'nin ana gündem konusu gıda krizi ve Rusya-Ukrayna savaşı olacak.
G7 Liderler Zirvesi, Almanya'nın Bavyera kentinde başlıyor. Zirvede en önemli başlıklardan birisi olarak gıda krizi görüşülecek.
G7 Liderler Zirvesi, bugün Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Elmau Sarayı'nda başlıyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un başkanlık edeceği 3 günlük zirvenin ana gündem maddeleri arasında Rusya-Ukrayna savaşı ve mevcut gıda krizi yer alıyor. Covid-19 salgınının ardından ilk kez Almanya'da düzenlenen zirveye İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya, Japonya ve ABD katılıyor.
Gıda krizi masada olacak
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle ortaya çıkan enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın görüşüleceği toplantıda, iklim değişikliği ve Çin'de yaşanan gelişmeler ele alınacak. G7 Liderlerinin, Ukrayna'yı desteklemek için Kremlin üzerindeki baskıyı artırmak konusunda bir cephe oluşturması da bekleniyor.