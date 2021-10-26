Fuzuli Havaalanı Türkiye ve Azerbaycan için neden önemli?

Yeni Akit Ankara

Azerbaycanlı dış politika uzmanı Oktay Hacımusalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in açılışını birlikte gerçekleştirdikleri Fuzuli Uluslar arası Havaalanı’na ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Fuzuli Havaalanı Türkiye ve Azerbaycan için büyük stratejik önem taşımaktadır” dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı getiren uçağın Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havaalanı’na değil de, Fuzuli havaalanına iniş yapmasının, kırk dört günlük Vatan savaşında kazanılan zaferden sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin farklı boyut kazanmasının açık göstergesi olduğuna dikkat çeken Hacımusalı şunları söyledi: “Bu gün iki kardeş ülkenin Cumhurbaşkanının yapacağı görüşmeler, katılacakları açılışlar bölgede çıkarları olan güçlere verilen bir mesaj niteliğindedir. Yani bizler bu güne kadar nasıl hep beraber yürüdüysek, bundan sonra da hep yürüyecek, bölgede barışın, huzurun ve istikrarın var olması için tüm gücümüzle çalışacağız mesajlarını veren sayın Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan dünyada artık yeni bir dönemin başladığını, bu dönemdeyse Türkiye Azerbaycan kardeşliğinin hep yeni dönemin karşısında olmak isteyen güçlerle her daim mücadele içinde olacaklarını belirttiler. Karabağ'da uluslararası havaalanı statüsünde olan Füzuli Havaalanı'nın Azerbaycanın güney sınırlarına çok yakın bir mevkide yapılması, daha bir uluslararası Havaalanı'nın, Zengilan Havaalanının da uçaklar için hazır hale getirilmesi bölgede elimizi güçlendirecek, hep manevi destekləriyle yanımızda olan Türkiye'nin artık fiziksel, askeri ve istihbarat yönüyle de hep yanımızda olacağını kanıtlayacaktır”

Zengezur koridorunun açılmasıyla Türklerin birlik beraberliği iyice pekişecektir

Hacımusalı şöyle devam etti: “Geçen süre zarfında imzalanan Şuşa ve Bakü beyannamelerinin imzalanması Türkiye'nin bölgedeki gücüne güç katmıştır. İnşallah en kısa sürede Zengezur koridorunun açılmasıyla tüm dünya Türklerinin zaten var olan birlik ve beraberliği iyice pekişecektir”