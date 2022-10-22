Fuzul’den ‘Dayanışma Ekonomisi’

Akbal, “Önemli gördüğümüz ‘Dayanışma Ekonomisi’ insanların küçük birikimlerini bir araya getirerek ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olduğu sistemin adıdır. Bugüne kadar yüz binlerce kişi ‘Dayanışma Ekonomisi’yle ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi oldu. Sektörümüzün 30 yıldır var olması ve bugün geldiği konumla kazandığı güven sayesinde ‘Dayanışma Ekonomisi’ gerekli kanuni adımların atılmasıyla ev, araç ve çatılı iş yeri dışında farklı ihtiyaçlara da faizsiz finans kaynağı noktasında çözüm olmaya devam edebilir” dedi.

Yeni bir soluk olacak

Fuzul, ‘Dayanışma Ekonomisi’ felsefesini temel alıp ‘5.000 Faizsiz Konut Finansmanı Kampanyası’na imza attı. Kampanya kapsamında 5 bin katılımcı organizasyon bedelinde yüzde 35’e varan indirimlerle konut edinecek. Katılımcılar 31 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek kampanya dahilinde peşinatlı ya da peşinatsız, çekilişli ya da çekilişsiz modellerle kendi belirledikleri taksit tutarlarıyla diledikleri şehirde faizsiz ev sahibi olabilecek. ‘Dayanışma Ekonomisi’ne yeni bir soluk olacak kampanya düşük maliyetlerle konut edinmeye imkân verecek.

Tuğla metaforu kullanıldı

Yayınladığı reklam filminde ‘Dayanışma Ekonomisi’ni tuğla metaforuyla vurgulayan Fuzul, bir araya gelen onlarca ailenin güç birliğiyle ev sahibi olmasını anlatıyor. Zahide Yetiş ve Kadir Çöpdemir’in başrollerini paylaştığı, 100’den fazla oyuncunun rol aldığı, sektörün en fazla oyunculu reklam filminin çekimleri iki günde tamamlandı. Reklama değinen Akbal, şunları aktardı: “Fuzul’ün ‘Dayanışma Ekonomisi’ sistemini ve işin mantığını tam, doğru ve sade bir şekilde anlatmak adına tuğla metaforunu kullandık. Tasarruf sahiplerinin ‘Az, çok’ demeden tüm birikimlerini bir araya getirerek değer oluşturduğumuzu anlatmak istedik. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. ‘Dayanışma Ekonomisi’ni daha fazla insana anlatmayı ve geniş kitlelere yaymayı planlıyoruz. Amacımız da buydu. Bunun için de bir simgeye ihtiyacımız vardı, bu da tuğla oldu.”